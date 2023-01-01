Fruity Cubes — це чудова гра-головоломка, яка розбиває кубики, створена Ziango. Усі люблять тропічний острів із великою кількістю свіжих фруктів! Зіставте свої фруктові кубики, щоб завершити повну лінію та заробити очки в цій складній грі-головоломці. На кожному рівні Fruity Cubes Island є мета, яку ви досягаєте, і стає все важче й важче завдяки меншим ігровим дошкам і складнішим фруктовим кубикам. Скільки кубиків ви вибухнете у Fruity Cubes на Poki? Управління: миша — перетягніть свої фруктові кубики. Про творця: Fruity Cubes створено компанією Ziango, що базується в Нідерландах.

Вебсайт: poki.com

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