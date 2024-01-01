Freefall Apart — це екшн-гра про те, щоб кинути свого персонажа регдолла через химерний замок. Запустіть свого персонажа та ухиляйтеся від смертоносних перешкод, таких як обертові леза пили та стрімкі стріли, шукаючи ключ і вихід. Але стрибки не безмежні! Вам потрібно зібрати ключ і знайти вихід до того, як закінчаться стрибки. Ви готові до цієї веселої та напруженої подорожі?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Freefall Apart». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.