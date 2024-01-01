Freefall Apart

Freefall Apart

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Вебсайт: poki.com

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Freefall Apart — це екшн-гра про те, щоб кинути свого персонажа регдолла через химерний замок. Запустіть свого персонажа та ухиляйтеся від смертоносних перешкод, таких як обертові леза пили та стрімкі стріли, шукаючи ключ і вихід. Але стрибки не безмежні! Вам потрібно зібрати ключ і знайти вихід до того, як закінчаться стрибки. Ви готові до цієї веселої та напруженої подорожі?

Вебсайт: poki.com

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