Build Land

Build Land

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Вебсайт: poki.com

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Build Land — це неактивна/управлінська гра, у якій ти господар свого власного райського острова! Почніть з нуля та спостерігайте, як ваш острів процвітає, збираючи ресурси, рубаючи дерева, видобуваючи каміння та виготовляючи дошки та цеглу, щоб розширити свій домен. Захищайте свою вежу та перемагайте монстрів, щоб заробити більше цінних монет. Зібравши достатньо ресурсів, вирушайте досліджувати нові острови та ще більше розширювати свою імперію! Скільки земель ви можете побудувати в цій захоплюючій пригоді?

Вебсайт: poki.com

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