100 Metres Race

Спринт до фінішу в забігу на 100 метрів! Ця олімпійська гра дозволяє вам приєднатися до німецької, американської чи російської команди. Ваша перша гонка відбудеться в Сіетлі. Потім ви зможете перейти до Сан-Франциско, Маямі та Нового Орлеана. Завершіть усі гонки в Америці перед поїздкою в Ріо!

Вебсайт: poki.com

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