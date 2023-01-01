OpenDota — це платформа з відкритим кодом, розроблена волонтерами, яка надає дані Dota 2. Він надає веб-інтерфейс для звичайних користувачів для перегляду зібраних даних, а також API, що дозволяє розробникам створювати власні програми з його допомогою. Дані збираються через Steam WebAPI, а також повторний аналіз файлів .dem. Файл відтворення містить набагато більше даних, ніж WebAPI, за рахунок додаткового часу ЦП, витраченого на обробку файлу. Як наслідок, аналіз повтору можна виконати лише для підмножини зіграних матчів, тоді як основні дані з API збираються для кожного загальнодоступного матчу.

Вебсайт: opendota.com

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