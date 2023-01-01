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HLTV.org

HLTV.org

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Вебсайт: hltv.org

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HLTV.org — це провідний у світі сайт, що висвітлює Counter-Strike, на якому висвітлюються всі основні турніри, ми показуємо HLTV, GOTV, демонстрації, новини, результати, турнірну таблицю, відео, фотографії та багато іншого!

Вебсайт: hltv.org

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