Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HLTV.org» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

HLTV.org — це провідний у світі сайт, що висвітлює Counter-Strike, на якому висвітлюються всі основні турніри, ми показуємо HLTV, GOTV, демонстрації, новини, результати, турнірну таблицю, відео, фотографії та багато іншого!

Вебсайт: hltv.org

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