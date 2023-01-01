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Google Snake

Google Snake

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Вебсайт: google.com

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Google створив онлайн-гру HTML5, натхненну класичною аркадною грою Snake, щоб зустріти китайський Новий рік 2013.

Вебсайт: google.com

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