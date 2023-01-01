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Golden Hills: City Build Sim

Golden Hills: City Build Sim

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Вебсайт: now.gg

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Грайте в Golden Hills: City Build Sim онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Golden Hills від Enixian Limited — це унікальна симуляція будівництва міста, яка дає вам можливість побудувати та спроектувати місто своєї мрії. Будуйте житлові райони та промислові зони, створюйте заводи, щоб зміцнити свою економіку. Пам’ятайте, що ваша спільнота також повинна бути щасливою! Надайте місцевим жителям безліч розваг, від кафе та ресторанів до кінотеатрів і парків. У вас є сила створити найкрасивіше місце на планеті. Вибирайте з широкого асортименту варіантів декору та дозвольте своїм творчим силам текти, водночас виділяючи місто. Будуйте передові будинки та покажіть світові, наскільки сучасним і розвиненим є ваше місто. Виразіть себе у своєму місті, будуючи парки та дитячі майданчики, бібліотеки та університети, ресторани та бари.

Вебсайт: now.gg

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