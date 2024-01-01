Zoomerang — це потужна, але проста у використанні програма для створення та редагування відео на основі шаблонів. За допомогою цієї універсальної студії створення відео ви можете створювати та ділитися оригінальними та популярними відео на всіх платформах короткого формату за допомогою кількох дотиків. Приєднуйтесь до спільноти Zoomerang, яка налічує понад 35 мільйонів користувачів у всьому світі, і слідкуйте за тенденціями соціальних мереж завдяки унікальному та креативному вмісту платформи.

Вебсайт: zoomerang.app

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