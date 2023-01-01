Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zeplin» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Об’єднаний простір для команд продуктів. Передача дизайну та посібників із стилів із точними характеристиками, ресурсами, фрагментами коду — автоматично.

Вебсайт: zeplin.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zeplin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.