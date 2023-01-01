Zen Educate — це проста, оптимізована платформа для вчителів і асистентів учителів, які можуть знайти роботу в школах без дорогих агентських комісій.

Вебсайт: zeneducate.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zen Educate». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.