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Zealy

Zealy

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Вебсайт: zealy.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zealy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Discord – це місце, де ви спілкуєтеся. Завзято - це те, де ти дієш. Понад 2500 компаній, включаючи zkSync, ImmutableX, dYdX, використовують Zealy для залучення, аналізу та масштабування своєї спільноти.

Вебсайт: zealy.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zealy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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