Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Yieldify» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Unlock more revenue from your onsite audiences. Yieldify is an onsite personalization platform for global brands. Engage customers with tailored onsite content from browsing to checkout – and drive better performance.

Вебсайт: yieldify.com

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