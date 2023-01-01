Яндекс Патенты

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Яндекс.Патенти - пошук за патентними документами. На Яндекс.Патентах можна шукати авторські свідоцтва СРСР, російські патенти на корисні моделі та винаходи, патентні заявки.

Вебсайт: yandex.ru

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