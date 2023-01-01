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XiamenAir

XiamenAir

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Вебсайт: xiamenair.com

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XiamenAir, раніше відома як Xiamen Airlines, є китайською пасажирською авіакомпанією, що базується в Сямень, провінція Фуцзянь.

Вебсайт: xiamenair.com

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