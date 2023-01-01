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WPFR

WPFR

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Вебсайт: wpfr.net

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WordPress Francophone є офіційною асоціацією, яка представляє спільноту WordPress у франкомовному світі з 2008 року.

Вебсайт: wpfr.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WPFR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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