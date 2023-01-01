Цей атлас світу відображає всебічне уявлення про Землю, оживляє її завдяки інноваційним картам, вражаючим зображенням і відвертому вмісту.

Вебсайт: worldatlas.com

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