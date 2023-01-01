Понад 1000 світових брендів (включно з Office Depot, Allstate та Etisalat) довіряють Workpuls, коли йдеться про продуктивність своїх співробітників. Workpuls надає їм докладні звіти про робочі процеси їх команди, що дозволяє їм оптимізувати ефективність, продуктивність і ефективність співробітників. Команди, які використовують Workpuls, на 30% продуктивніші за своїх колег, і ваша команда може приєднатися до них уже сьогодні.

Вебсайт: workpuls.com

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