WebCatalog
Watsons Vietnam

Watsons Vietnam

watsons.vn

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Watsons Vietnam» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Купуйте в Інтернеті справжні косметичні засоби в Watsons. Знижки до 50%. Безкоштовна доставка від 249 тис. донгів, повернення протягом 14 днів. Найкращі пропозиції для учасників. Здійснити покупку!

Вебсайт: watsons.vn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Watsons Vietnam». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Chiaki

Chiaki

chiaki.vn

Shopee

Shopee

shopee.com

Shopee Việt Nam

Shopee Việt Nam

shopee.vn

Lixibox

Lixibox

lixibox.com

HOTDEAL.vn

HOTDEAL.vn

hotdeal.vn

Decathlon Vietnam

Decathlon Vietnam

decathlon.vn

Lam Thảo Cosmetics

Lam Thảo Cosmetics

lamthaocosmetics.vn

Bách Hoá Xanh

Bách Hoá Xanh

bachhoaxanh.com

Giaohangtietkiem

Giaohangtietkiem

giaohangtietkiem.vn

Cany.vn

Cany.vn

cany.vn

UNIQLO Vietnam

UNIQLO Vietnam

uniqlo.com

Hasaki.vn

Hasaki.vn

hasaki.vn

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності