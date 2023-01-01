Загальнонаціональна система відділень ✓ +600 брендів ✓+5000 оригінальних продуктів ✓ Завжди хороші ціни кожного разу ✓ Швидка безкоштовна доставка 2 години (безкоштовно 100 тис. запізнення)

Вебсайт: hasaki.vn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hasaki.vn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.