Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WASK» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

WASK — це інструмент цифрового маркетингу, який дозволяє керувати рекламою Facebook, Instagram і Google в одному місці за допомогою розумних функцій.

Вебсайт: wask.co

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