Meta Ads Manager

Ads Manager — це ваша відправна точка для показу оголошень у Facebook, Instagram, Messenger або Audience Network. Це універсальний інструмент для створення оголошень, керування часом і місцем їх показу та відстеження ефективності ваших кампаній.

Вебсайт: facebook.com

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