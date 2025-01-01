Альтернативи - wAnywhere

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp - це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає контролювати ефективність роботи, управління проектами та аналізувати продуктивність.

ActivTrak

ActivTrak

activtrak.com

ActivTrak – це платформа для аналітики продуктивності, яка допомагає організаціям відстежувати діяльність працівників та оптимізувати робочі процеси.

We360 AI

We360 AI

we360.ai

We360 AI - це хмарне програмне забезпечення для моніторингу працівників, що дозволяє відстежувати продуктивність і покращувати робочі процеси.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.

EmpMonitor

EmpMonitor

empmonitor.com

EmpMonitor - програма для моніторингу продуктивності працівників, яка відстежує їхню діяльність, час роботи та генерує звіти для підвищення ефективності.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — додаток для відстеження часу, моніторингу працівників, управління відпустками, складання звітів та виставлення рахунків для малих і середніх підприємств.

Worktivity

Worktivity

useworktivity.com

Worktivity - це платформа для відстеження продуктивності та управління працівниками, яка оптимізує робочі процеси та покращує співпрацю в командах.

Kickidler

Kickidler

kickidler.com

Kickidler - програмне забезпечення для моніторингу працівників, відстеження активності та аналітики для підвищення ефективності бізнесу та інформаційної безпеки.

Monitask

Monitask

monitask.com

Monitask - програма для моніторингу та відстеження часу, що допомагає підвищити продуктивність і підзвітність у командах.

Workstatus

Workstatus

workstatus.io

WorkStatus - платформа для управління проектами та відстеження часу, що допомагає підвищити продуктивність та організувати робочі процеси в командах.

Yaware

Yaware

yaware.com

Yaware.Mobile допомагає вимірювати та аналізувати дзвінки, програми та місцезнаходження телефонів працівників для підвищення продуктивності.

DeskTrack

DeskTrack

desktrack.timentask.com

DeskTrack - програма для моніторингу працівників та відстеження часу, що фіксує активність на робочому столі та допомагає в управлінні проектами.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime - це програма для автоматичного моніторингу продуктивності працівників, що дозволяє управляти часом, проектами та чергуваннями.

WorkTime

WorkTime

worktime.com

WorkTime — це програмне забезпечення для моніторингу продуктивності працівників, яке може контролювати роботу з дому та в офісі, без інвазивних методів.

DeskLog

DeskLog

desklog.io

DeskLog - програмне забезпечення для управління проектами та відстеження продуктивності працівників, що допомагає оптимізувати використання часу та ресурсів.

CleverControl

CleverControl

clevercontrol.com

CleverControl – це програмне забезпечення для моніторингу працівників, що підвищує продуктивність та забезпечує безпеку корпоративної інформації.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato - це програма для моніторингу поведінки користувачів, що забезпечує безпеку та продуктивність в компаніях через аналіз ризиків та контроль активности.

Controlio

Controlio

controlio.net

Controlio - це програмне забезпечення для моніторингу, яке дозволяє організаціям відстежувати продуктивність працівників у реальному часі, забезпечуючи дотримання правил.

Traqq

Traqq

traqq.com

Traqq - це додаток для моніторингу продуктивності та відстеження часу, розроблений для віддалених і гібридних команд, що забезпечує конфіденційність і аналітику.

FocusRO

FocusRO

focusro.com

FocusRO – це SaaS додаток для моніторингу продуктивності бізнесу, що аналізує дані організації без порушення конфіденційності працівників.

CloudDesk

CloudDesk

clouddesk.ai

CloudDesk — програма для моніторингу дистанційних працівників, що дозволяє відстежувати активність, час роботи та використання веб-сайтів і програм.

Workganizer

Workganizer

workganizer.com

Workganizer — це програмне забезпечення для управління завданнями, проектами та моніторингу часу, що допомагає організувати робочий процес та підвищити ефективність.

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai допомагає батькам контролювати безпеку дітей в Інтернеті, обмежуючи доступ до небажаного контенту і підтримуючи здорові звички користування пристроями.

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