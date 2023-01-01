WebCatalog
VTV News

VTV News

vtv.vn

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «VTV News» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Запрошуйте читачів читати актуальні новини про політику, економіку, життя, суспільство, право, спорт, культуру, розваги... Дивіться онлайн ТБ, Онлайн ТБ, канали ВТВ в Інтернеті. - Електронна газета ВТВ

Вебсайт: vtv.vn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VTV News». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Dân Trí

Dân Trí

dantri.com.vn

Zing News

Zing News

zingnews.vn

TV360

TV360

tv360.vn

Lao Động Online

Lao Động Online

laodong.vn

VieON

VieON

vieon.vn

Dân Việt

Dân Việt

danviet.vn

VnExpress

VnExpress

vnexpress.net

Thanh Niên

Thanh Niên

thanhnien.vn

VietNamNet

VietNamNet

vietnamnet.vn

Người Lao Động

Người Lao Động

nld.com.vn

Kênh 14

Kênh 14

kenh14.vn

On Sports

On Sports

onplus.com.vn

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності