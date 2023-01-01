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В'єтнамська - Міжнародні розваги - сторінка соціальних новин. Найшвидше висвітлення новин: мода, відео зірок, фільми, кохання, школа, громадські рухи.

Вебсайт: kenh14.vn

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