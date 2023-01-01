Кращий спосіб вивчати та запам’ятовувати слова - Спрощено створення слів штучним інтелектом - Отримайте інформацію про слова за допомогою AI Assistant - Гейміфікуйте навчання за допомогою словесних ігор

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