Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.

Вебсайт: virtuoso.qa

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Virtuoso». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.