WebCatalog
Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Virtuoso» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.

Вебсайт: virtuoso.qa

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