Цей сайт допоможе вам створити власний DVD, Blu-ray, AVI, MKV, MP4, який можна відтворювати на мобільному телефоні, автономному DVD-програвачі, Blu-ray-програвачі, медіа-центрі чи портативному пристрої з будь-яких джерел відео, як-от онлайн-відео, DVD, AVCHD, VHS, DV або завантажені фільми, такі як MKV, MP4, WMV, AVI.

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