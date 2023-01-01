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Veepee

Veepee

veepee.com

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Veepee – це французька компанія роздрібної торгівлі, яка продає товари через онлайн-розпродажі. Сайт, якому у 2011 році виповнилося 10 років, було розроблено в онлайн-середовищі для розміщення розпродажів дизайнерських брендів лише для учасників зі знижками від 50% до 70%.

Вебсайт: veepee.com

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