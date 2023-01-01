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UserWay

UserWay

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Вебсайт: userway.org

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Рішення доступності веб-сайтів №1 у світі на основі штучного інтелекту. Забезпечте повну відповідність ADA та WCAG за допомогою віджета доступності UserWay, який забезпечує доступність на понад 700 тисячах веб-сайтів. Захистіть свій бізнес від судових позовів, пов’язаних із доступністю, вже сьогодні.

Вебсайт: userway.org

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