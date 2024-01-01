Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Urless» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Urless — це служба, яка перетворює довге посилання на більш керовані та зручні URL-адреси, створені за допомогою потужних інструментів, які допоможуть вам розвивати та захищати свій бренд. Він пропонує генератори QR-кодів з аналітикою для відстеження, створення цільових сторінок, цифрових візитних карток тощо.

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Вебсайт: urless.com

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