Unicode Character Table

Веб-сервіс Unicode для пошуку символів. Знайдіть, скопіюйте та вставте своїх улюблених персонажів: 😎 Emoji, ❤ Сердечка, 💲 Валюта, → Стрілки, ★ Зірки та багато інших 🚩

Вебсайт: unicode-table.com

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