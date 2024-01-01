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WebCatalog

Trieve

Trieve

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: trieve.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Trieve» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Infrastructure for building AI search into your applications. Trieve combines powerful language models with tools for fine tuning ranking and relevance. Get features like dense vector semantic search, sparse vector full-text search, cross encoder re-ranker models, RAG endpoints, relevance weighting, and more in a single service.

Вебсайт: trieve.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Trieve». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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