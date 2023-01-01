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Moleskine Journey

Moleskine Journey

moleskinejourney.com

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Створений для творчих людей, незалежних працівників, сміливих туристів і вільних духів, Moleskine Journey унікально поєднує найкращі функції програм продуктивності, як-от календарі, нагадування та нотатки, з інструментами для особистого розвитку, такими як щоденники та відстеження звичок.

Вебсайт: moleskinejourney.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Moleskine Journey». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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