Створений для творчих людей, незалежних працівників, сміливих туристів і вільних духів, Moleskine Journey унікально поєднує найкращі функції програм продуктивності, як-от календарі, нагадування та нотатки, з інструментами для особистого розвитку, такими як щоденники та відстеження звичок.

Вебсайт: moleskinejourney.com

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