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TopCashback

TopCashback

topcashback.co.uk

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Приєднуйтесь до понад 14 мільйонів членів Великобританії та завантажте програму TopCashback сьогодні. Просто увійдіть (або приєднайтеся), знайдіть роздрібного продавця чи послугу та натисніть, щоб зробити покупку на їх веб-сайті. TopCashback відстежуватиме вашу покупку, і після схвалення роздрібним продавцем ви отримаєте кешбек на свій обліковий запис TopCashback.

Вебсайт: topcashback.co.uk

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