Сайт із підсумками, що спеціалізується на зведеннях Twitter, де ви можете прочитати підсумки поточних популярних твітів. Це одна з найбільших медіа-платформ у Японії, де кожен може зібрати все: від популярних твітів, трендів у Twitter, популярних зображень, таких як фотографії та манга, до реакцій на різні новини.

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