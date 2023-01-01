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Togetter

Togetter

togetter.com

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Сайт із підсумками, що спеціалізується на зведеннях Twitter, де ви можете прочитати підсумки поточних популярних твітів. Це одна з найбільших медіа-платформ у Японії, де кожен може зібрати все: від популярних твітів, трендів у Twitter, популярних зображень, таких як фотографії та манга, до реакцій на різні новини.

Вебсайт: togetter.com

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