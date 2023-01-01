This Day
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «This Day» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: web.thisday.app
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «This Day». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Colossal
thisiscolossal.com
Exotic India
exoticindiaart.com
Kuku FM
kukufm.com
Queen City News
qcnews.com
The Telegraph
telegraph.co.uk
Daily Star
dailystar.co.uk
Sideshow
sideshow.com
Price History
pricehistoryapp.com
Dazed
dazeddigital.com
LiveScience
livescience.com
Tablet Magazine
tabletmag.com
Thought Catalog
thoughtcatalog.com