ThinkOut — це платформа, яка забезпечує аналіз у реальному часі та прогноз фінансових показників МСП на основі історії банківських операцій.

Вебсайт: thinkout.io

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