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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Tempo — це єдиний розумний домашній тренажерний зал, який робить тренування з обтяженнями персоналізованими та безпечними завдяки корекції форми в реальному часі та індивідуальним планам тренувань.

Вебсайт: tempo.fit

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