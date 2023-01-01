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Playbook

Playbook

playbookapp.io

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Playbook є одним із найкращих фітнес-додатків на ринку, де ви можете підтримати своїх улюблених творців безпосередньо. БІЛЬШІСТЬ ВАШОЇ ПІДПИСКИ ЙДЕ БЕЗПОСЕРЕДНЯ ЛЮДЯМ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ТРЕНУВАННЯ ТА ЗАНЯТТЯ, ЯКІ ВИ ЛЮБИТЕ. Отримайте доступ до провідних світових фітнес-інфлюенсерів, тренерів, гуру оздоровлення, спортсменів тощо на своєму телефоні. Завдяки понад 56 000 тренувань і понад 500 інструкторів кожен знайде щось для себе, щоб досягти цілей здоров’я та благополуччя. Візьміть Playbook із собою в спортзал; тренуйтеся вдома та навіть у дорозі — завдяки можливості завантажувати тренування ви можете потіти будь-коли та будь-де.

Вебсайт: playbookapp.io

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