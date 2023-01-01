Telecharge є провідним продавцем квитків на Бродвей та інші театральні заходи в Нью-Йорку та за його межами. Будучи частиною легендарної організації Шуберта, Telecharge був одним із перших, хто продавав квитки на Бродвей по телефону, а потім і онлайн. Ми є інсайдерами Бродвею, тому надаємо вам доступ до найкращих місць у залі безпосередньо з каси театру.

Вебсайт: telecharge.com

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