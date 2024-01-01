За допомогою програми GigRev Direct to Fan ви можете транслювати прямі трансляції для своїх шанувальників, завантажувати фотографії, ексклюзивне відео та музику, продавати сувеніри, складати список шоу та подій і надавати ексклюзивний доступ до попереднього продажу квитків. Усе це, знаючи, хто насправді ваші шанувальники. Отже, якщо ви хочете більше, ніж просто побачити, послухати чи оцінити свій успіх, ми можемо повернути вас на місце водія. Прямий фан-маркетинг працює!

Категорії :

Вебсайт: shop.gigrev.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GigRev». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.