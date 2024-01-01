WebCatalog

Tapper

Tapper

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: tapper.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tapper» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Tapper gives modern marketing teams a smart link for every campaign. Brand links, redirect, retarget, deep-link, A/B test audiences, and precisely measure the performance of your campaigns across platforms and channels.

Категорії:

Business
URL Shortener

Вебсайт: tapper.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tapper». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Bitly

Bitly

bitly.com

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Вам також може сподобатися

CampaignTracker

CampaignTracker

campaigntracker.io

Khoros

Khoros

khoros.com

Socxly

Socxly

socxo.com

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Mediatool

Mediatool

mediatool.com

Dub

Dub

dub.co

Linkjoy

Linkjoy

linkjoy.io

Anyword

Anyword

anyword.com

Singular

Singular

singular.net

TLinky

TLinky

tlinky.com

Platformly

Platformly

platform.ly

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.