WebCatalog
Tangia

Tangia

tangia.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tangia» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Збільште взаємодію в чаті з Tangia

Вебсайт: tangia.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tangia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

WriteSmart

WriteSmart

writesmart.so

Voggt

Voggt

voggt.com

Cometchat

Cometchat

cometchat.com

SimpleLive

SimpleLive

simplelive.co

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

tiledesk

tiledesk

tiledesk.com

Stadai

Stadai

stadai.com

Comm10

Comm10

comm100.com

YouNow

YouNow

younow.com

Neptyne

Neptyne

neptyne.com

Kanbox

Kanbox

kanbox.io

Good News

Good News

goodnews.click

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності