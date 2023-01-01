Наставники-експерти для вашої команди стартапів. Тандем об’єднає вашу команду з експертами в галузі, які раніше були на їхньому місці. Інвестуйте в наставництво, яке допоможе кожному члену команди вчитися зі швидкістю зростання.

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