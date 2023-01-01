Швидко створюйте сучасні веб-сайти, не відриваючись від свого HTML. Перший утилітарний фреймворк CSS, наповнений такими класами, як flex, pt-4, text-center і rotate-90, які можна скомпонувати для створення будь-якого дизайну безпосередньо у вашій розмітці.

Вебсайт: tailwindcss.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TailwindCSS Docs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.