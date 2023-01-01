WebCatalog
TailwindCSS Docs

TailwindCSS Docs

tailwindcss.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TailwindCSS Docs» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Швидко створюйте сучасні веб-сайти, не відриваючись від свого HTML. Перший утилітарний фреймворк CSS, наповнений такими класами, як flex, pt-4, text-center і rotate-90, які можна скомпонувати для створення будь-якого дизайну безпосередньо у вашій розмітці.

Вебсайт: tailwindcss.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TailwindCSS Docs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

KwesForms

KwesForms

kwesforms.com

Divhunt

Divhunt

divhunt.com

Tailkits

Tailkits

tailkits.com

Fronty

Fronty

fronty.com

Angular Docs

Angular Docs

angular.io

Siter.io

Siter.io

siter.io

Siter

Siter

siter.io

MDN Web Docs

MDN Web Docs

mozilla.org

Tailwind Play

Tailwind Play

play.tailwindcss.com

Web Formatter

Web Formatter

webformatter.com

JSFiddle

JSFiddle

jsfiddle.net

PDFMonkey

PDFMonkey

pdfmonkey.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності