Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни

Omnisend

omnisend.com

Omnisend — це маркетингова платформа електронної пошти та SMS із набором функцій, створених спеціально для того, щоб допомогти магазинам електронної комерції швидше розвивати свій онлайн-бізнес. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції, готова автоматизація та шаблони електронної пошти, а також відзначена нагородами цілодобова 7/365 підтримка клієнтів у реальному часі дозволяють брендам будь-якого розміру продавати більше — і все це без надмірних витрат. Приєднуйтеся до понад 100 000 брендів електронної комерції, які використовують Omnisend для розвитку свого бізнесу на автопілоті, перетворюючи своїх клієнтів за допомогою швидких у створенні, високорелевантних електронних листів і текстових повідомлень. - Надсилайте інформаційні бюлетені та цільові кампанії. Створюйте красиві, доступні для покупки електронні листи за лічені хвилини за допомогою нашого конструктора електронної пошти з перетягуванням і скиданням і різноманітних готових шаблонів електронної пошти. Додавайте коди купонів, автоматично вибирайте та вставляйте продукти та автоматично повторно надсилайте кампанії тим, хто не відкриває – і все це без виснажливої ​​ручної роботи! - Стимулюйте продажі на автопілоті за допомогою автоматизації електронної комерції. Виграйте (поверніть) програші за допомогою попередньо створених робочих процесів для залишення кошика, вітальних серій, трансакційних електронних листів тощо. Запустіть готові автоматизовані засоби, що приносять прибуток, за лічені хвилини або легко створюйте власні робочі процеси за допомогою нашого редактора автоматизації без кодування, перетягування та скидання. - Покращуйте націлювання за допомогою надійної сегментації. Сегментуйте своїх клієнтів на основі їхньої поведінки при покупці, а також інших властивостей, щоб покращити конверсії за допомогою добре націлених персоналізованих електронних листів і текстових повідомлень. Створіть сегменти для цінних клієнтів, для покупців певних категорій/продуктів або тих, кого потрібно повторно залучити, і персоналізуйте свої повідомлення. - Поєднайте електронну пошту з SMS і іншими каналами. Додайте SMS і push-повідомлення безпосередньо поруч із вашими електронними листами, використовуючи ту саму платформу, і забезпечте постійну багатоканальну взаємодію з клієнтами. Економте час і кошти – більше не потрібно платити за окрему електронну пошту, SMS і push-програми! - Створюйте свої списки електронної пошти та SMS. Збирайте нових підписників за допомогою наших зручних для мобільних пристроїв, повністю настроюваних форм. Виберіть зі спливаючих вікон, вікон реєстрації, цільових сторінок або колеса фортуни, щоб безперешкодно збирати повідомлення електронної пошти та/або SMS. Залучайте своїх відвідувачів за допомогою форм із наміром виходу та покращуйте залучення спливаючих вікон за допомогою параметрів націлювання форм, доступних у Omnisend. - Підтримка 24/7 Ми надаємо вам зіркову підтримку та корисні поради в будь-який час, коли вам це потрібно. Ми доступні 24/7. Почніть використовувати Omnisend безкоштовно, оновіть будь-коли! Omnisend запрошує фрілансерів і агентства приєднатися до партнерської програми Omnisend. Ця програма створена, щоб допомогти фрілансерам і агентствам прискорити свій розвиток, залучити більше клієнтів і отримати найкращу в галузі частку доходу від рекомендованих і керованих облікових записів. Переходь за посиланням та приєднуйся до програми: https://www.omnisend.com/partners/