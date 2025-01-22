Програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів: розкрийте потужність автоматизованого пошуку та конверсії Програмне забезпечення Lead Generation дає можливість компаніям спростити й оптимізувати процес залучення високоякісних потенційних клієнтів, стимулювати зростання та максимізувати потенційний дохід. Використовуючи розширену автоматизацію, аналітику даних і багатоканальні маркетингові стратегії, цей інноваційний набір інструментів кардинально змінює способи організації ідентифікації, залучення та перетворення потенційних клієнтів на клієнтів. За своєю суттю, програмне забезпечення Lead Generation розроблено для усунення здогадок і неефективності, притаманних традиційним методам генерації потенційних клієнтів. Це дозволяє компаніям точно націлюватися та охоплювати ідеальні сегменти аудиторії, зрештою підвищуючи коефіцієнт конверсії та рентабельність інвестицій. Використовуючи можливості програмного забезпечення Lead Generation, підприємства можуть прискорити свій розвиток, підвищити продуктивність продажів і залишатися попереду конкурентів на сучасному динамічному ринку. Незалежно від того, чи йдеться про залучення потенційних клієнтів для продажів B2B, залучення потенційних клієнтів для трансакцій електронної комерції чи стимулювання підписок на послуги передплати, програмне забезпечення Lead Generation Software дає організаціям змогу відкривати нові можливості та стимулювати стійке зростання бізнесу.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
Banatic
banatic.com
Banatic — це програма для створення спливаючих вікон, яка дозволяє легко створювати красиві спливаючі вікна та швидше розширювати ваші списки електронної пошти. ми надаємо програмне забезпечення для створення ваших власних спливаючих вікон і синхронізації електронної пошти з вашим улюбленим постачальником електронної пошти. Підводячи підсумок, ви можете перетворити свою реєстрацію на прибуток і швидше розвивати свій бізнес.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Apify
apify.com
Познайомтеся з повною платформою для веб-збирання, вилучення даних і автоматизації. Створено розробниками для розробників. + Apify Store Понад 1600 готових скребків для веб-скрапінгу або проектів автоматизації. Збирайте соціальні мережі, Карти Google, Пошук Google, YouTube тощо. + Розробляйте інструменти з відкритим вихідним кодом. Спростіть скрейп за допомогою Crawlee, нашої популярної бібліотеки з відкритим кодом для створення надійних скребків у Node.js. Або скористайтеся новим Apify Python SDK. + Покладайтеся на свої улюблені бібліотеки Apify чудово працює як з Python, так і з JavaScript. Використовуйте Scrapy, Selenium, Playwright або Puppeteer. + Перетворіть свій код на Apify Actor Actors — це безсерверні мікропрограми, які легко розробляти, запускати, ділитися та інтегрувати. Інфраструктура, проксі-сервери та сховища готові до роботи. + Розгортання в хмарі Конфігурація не потрібна. Використовуйте одну команду CLI або збирайте безпосередньо з GitHub. + Запустіть своїх акторів. Почніть із Apify Console, CLI, через API або заплануйте запуск актора в будь-який час. + Ніколи вас не блокують. Використовуйте наш великий пул центрів обробки даних і проксі-серверів для проживання. Покладіться на інтелектуальну ротацію IP-адрес із людськими відбитками пальців браузера. + Зберігайте та діліться результатами сканування. Використовуйте розподілені черги URL-адрес для сканування. Зберігайте структуровані дані або двійкові файли. Експортуйте набори даних у таблицю Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS або HTML. + Відстежуйте продуктивність з плином часу Перевіряйте всі запуски Actor, їхні журнали та витрати на виконання. Слухайте події та отримуйте спеціальні автоматичні сповіщення. + Підключайте своїх акторів до будь-якого робочого процесу. Одразу підключайтеся до сотень додатків за допомогою готових інтеграцій або створюйте власні за допомогою веб-хуків і нашого API. + Опублікуйте своїх акторів Приєднуйтесь до сотень розробників, які діляться своїми акторами в Apify Store, і заробляйте гроші.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Diffbot Knowledge Graph Продукт Diffbot Knowledge Graph — це найбільша в світі контекстна база даних, яка складається з понад 10 мільярдів об’єктів, включаючи організації, продукти, статті, події тощо. Інноваційні технології NLP і аналізу фактів Knowledge Graph об’єднують сутності в контекстні бази даних, що включають понад 1 трлн.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоротити операційні витрати на 30% або більше. Незалежно від того, чи йдеться про WhatsApp, Web чи Messenger, будь-хто може створити автоматизовані потоки чат-ботів, щоб краще залучати клієнтів і підвищувати коефіцієнт конверсії. Landbot також використовує останні досягнення в GPT та AI, щоб зробити процес створення чат-ботів ще доступнішим, поєднуючи можливості Landbot без використання коду з іншими моделями великої мови.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — це потужне програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів на основі Інтернету, яке не лише знаходить відповідні потенційні клієнти, але й контактні дані про них. Усі дані можна зберігати у вашому обліковому записі, експортувати, а також передавати на інші сайти, такі як SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp тощо. Це потужне програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів і продажів, яке працює з такими сайтами, як LinkedIn, Crunchbase, AngelList, а також ви можете завантажити власні списки.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — це профайлер веб-технологій і провідний постачальник даних. Завдяки тисячам технологій, які відстежуються на веб-сайтах мільйонів компаній, Wappalyzer допомагає вам виявити нових потенційних клієнтів і збільшити доступний ринок.
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для залучення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel об’єднує дані про ваші продажі та маркетинг і визначає пріоритетність потенційних клієнтів. Усі маркетингові дії (відкриття електронної пошти, відвідування веб-сайтів, заповнення форм тощо) реєструються у вашій CRM. Відділ продажів може визначити найгарячіших потенційних клієнтів і продавати розумніше. Тримайте контакти з продажу та маркетингу в режимі 24/7. Знайдіть свої найкращі можливості за допомогою Lead Scoring і Web Visitor Tracking. Працює з Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce і такими популярними маркетинговими інструментами, як Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Lead Ads, Wix, Calendly тощо.
TweetDM
tweetdm.com
TweetDM — це платформа, яка дозволяє без зусиль шукати потенційних клієнтів, складати списки та автоматично надсилати їм прямі повідомлення в Twitter. Завдяки величезній (зростаючій) базі даних із понад 1,5 мільярда профілів, TweetDM полегшує пошук конкретних персонажів і ніш у Twitter. Крім того, TweetDM керує вашим охопленням, налаштуйте кампанію DM, щоб автоматично охоплювати потенційних клієнтів і виконувати подальші дії за допомогою спеціальних послідовностей.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM економить ваші години на дослідженнях і введенні даних. Ми знайдемо потрібну інформацію автоматично.
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder — це програма для створення онлайн-форм, яка допомагає компаніям і окремим особам у всьому світі збирати дані та автоматизувати робочі процеси за допомогою онлайн-форм, опитувань, анкет, тестів і опитувань. Наш конструктор форм надає численні функції для створення форм і опитувань без навичок програмування. Безпека даних має для нас першочергове значення, і ми віримо в безпаперове майбутнє, де підприємства зможуть виконувати важливі бізнес-операції за допомогою інтелектуальних онлайн-форм. Ми створюємо платформу збору даних із найвищими стандартами безпеки, сумісними як з GDPR, так і з HIPAA
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
Roistat
roistat.com
Roistat — це система маркетингової аналітики на основі ШІ, яка аналізує всі ваші рекламні кампанії аж до прибутку. Roistat збирає дані з CRM-системи клієнтів, рекламних каналів і їхнього сайту. За лічені секунди Roistat створює звіти відповідно до 40+ бізнес-метрик, які забезпечують маркетингову аналітику від кожного ключового слова до кінцевого продажу. Roistat визначає, чи заробляє компанія гроші на своїх платних рекламних кампаніях, що в свою чергу допомагає компаніям, які використовують Roistat, ефективніше розподіляти свій рекламний бюджет і збільшувати свої доходи. Roistat дозволяє визначити: - з яких рекламних каналів приходять ваші клієнти; - повна статистика рекламних каналів до ключового слова; - як ефективно розподілити свій бюджет; - як заощадити на рекламі, отримуючи більше продажів; - всі етапи воронки продажів.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну ідентифікацію відвідувачів веб-сайту - Відстеження електронної пошти/пропозицій Переваги нашої платформи включають: - Допомога вашим відділам продажів і маркетингу встановити перший контакт. 36% продажів припадає на постачальника, який відповідає першим. - Скоротіть час пошуку на цілих 80% Ми надаємо дані, необхідні для досягнення цієї складної перспективи. - Розкрийте свої приховані потенційні клієнти. Ми допомагаємо вам отримати більше потенційних клієнтів завдяки вже наявному трафіку. - Потенційні клієнти не відповідають? Ми дамо вам уявлення про те, що відбувається на стороні потенційних клієнтів. Заснована в 2009 році, ми маємо офіси в Джексонвіллі, Флорида, і Атланті, Джорджія. Маючи понад 2220 клієнтів і білих реселерів, Visual Visitor швидко стає платформою вибору для компаній, що розвиваються.
Opensend
opensend.com
Отримайте електронну пошту ваших анонімних відвідувачів. Швидко зростаючі онлайн-бізнеси використовують Opensend для збільшення контактів електронної пошти, автоматизації повторного націлювання електронної пошти та покращення перетворення електронних листів.
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів B2B. Наше програмне забезпечення допоможе вам розпізнати компанії, які відвідали ваш сайт. Ми надаємо детальну інформацію про кожну компанію та їх відвідування на вашому сайті. Використовуючи LeadRebel, ви можете створити теплих потенційних клієнтів B2B і перетворити їх на клієнтів.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити персоналізований досвід для своїх поточних або майбутніх клієнтів, який доступний 24/7, відповідає миттєво, повністю надійний і розмовляє мовою клієнта. Додайте чат-бота в будь-яку галузь, як-от нерухомість, страхування, фінанси, охорона здоров’я, автомобільна промисловість, SaaS, банківська справа, споживчі товари, виробництво та освіта, щоб задовольнити різноманітні випадки використання. За допомогою No-code Bot Builder від WotNot ви можете досить легко створювати ботів за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. Керуйте кількома ботами для різних дій на основі тригерів і умов, визначених вами. Крім того, WotNot пропонує послугу «зроблено для вас», у якій наша команда досвідчених експертів з дизайну розмов розуміє ваші потреби та ретельно створює потік розмов, який відповідає потребам вашого бізнесу, і продовжує оптимізувати потік, переглядаючи результати. Приєднуйтесь до понад 3000 компаній у всьому світі, які довіряють WotNot взаємодію з клієнтами.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо з Hunter. Hunter неймовірно полегшує продажам, рекрутерам і маркетологам зв’язок з іншими професіоналами за допомогою простих, але потужних інструментів. Hunter сканує Інтернет і індексує загальнодоступні професійні електронні адреси. Дані легко доступні через простий інтерфейс користувача, щоб знайти потрібну особу в компанії або дізнатися, як зв’язатися з уже визначеними професіоналами.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створюючи інформаційні кампанії LinkedIn та інтегруючи з усіма улюбленими програмами для продажу. Понад 40 000 користувачів у різних галузях прийняли розширення Kaspr для Google Chrome, щоб отримувати кваліфіковані, точні дані B2B, які відповідають GDPR і CCPA. Не витрачайте час на пошук потенційних клієнтів, замість цього зосередьтеся на продажу. Тепер із необмеженим безкоштовним доступом до електронної пошти B2B. Реєстрація без кредитної картки.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мультисенсорний доступ звіти про атрибуцію з використанням 6 різних моделей атрибуції (перший клік, останній клік, лінійна атрибуція, атрибуція на основі позиції, загасання в часі та атрибуція на основі даних) – збагачуйте свої рекламні платформи, інструменти CRM та BI вартістю, можливостями, доходом і рентабельністю інвестицій дані - Вимірюйте та прогнозуйте вплив офлайнових і/або невидимих точок дотику від "темної соціальної" діяльності та каналів без кліків - Подолайте проблеми з точністю традиційних систем аналітики, спричинені "смертю файлу cookie", шляхом вимірювання успіху за допомогою даних власної сторони Замовте демонстрацію в Ruler Analytics, щоб почати оптимізувати свою маркетингову стратегію на основі прибутку та рентабельності інвестицій, а не лише конверсій.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — це перша і єдина пошукова система в режимі реального часу для потенційних клієнтів із продажу B2B. Понад 350 000 користувачів і десятки тисяч лауреатів премії Президентського клубу використовують Seamless.AI, щоб знаходити перевірені мобільні телефони, електронні листи та прямі номери для будь-кого, кому вони мають продати. ЩОЙНО ОГОЛОШЕНО: Seamless.AI змінить наміри покупців і роботу! Seamless.AI щойно випустив дані про наміри покупців, щоб ви могли будувати конвеєр швидше, ніж будь-коли, звертаючись до облікових записів, які зараз є на ринку та готові придбати ваш продукт або послугу. Job Changes by Seamless.AI дає вам доступ до будь-кого, хто змінив свою посаду або перейшов у нову компанію, тож у цей критичний час ви можете зв’язатися з клієнтами та потенційними клієнтами, не втрачаючи зв’язку.
Fastbase
fastbase.com
Fastbase – це аналітична компанія з Інтернету та баз даних, яка пропонує набір інструментів для підтримки B2B маркетингу та продажів. Fastbase було засновано в 2014 році, а в червні 2016 року Fastbase запустила Fastbase WebLeads, який є доповненням до Google Analytics, який ідентифікує компанії, які відвідують ваш веб-сайт. Fastbase WebLeads — це інструмент відстеження веб-відвідувачів для Google Analytics, який дає змогу виявити компанії та організації, які виявляють інтерес до вашого бізнесу, інформацію, яку вони шукають, і сторінки, які вони переглядали. Поєднання даних порівняльного аналізу та вбудованого веб-моніторингу потенційних клієнтів у додатку Fastbase SaaS дає справжнє розуміння цифрової аудиторії. Зареєструватися та почати використовувати Fastbase WebLeads дуже просто, увійшовши в обліковий запис Google analytics і погодившись, що Fastbase може отримати доступ до аналітичних даних Google. Під час першого використання програми Fastbase Fastbase отримує потенційні клієнти з вашого облікового запису аналітики, а потім починає їх обробляти. Головне меню пропонує пошук потенційних клієнтів і фільтр розташування. Основні види перегляду: - Статистика - Нові потенційні клієнти - Веб-сторінки - Гарячі потенційні клієнти - Google Ads потенційні клієнти - Показати карту Параметр "Статистика" дуже корисний для отримання миттєвого знімка нещодавньої активності - показує найактивніших відвідувачів та їх сегментацію за галуззю та країною , хоча використання опції «Карта» також є корисним способом миттєво побачити, де знаходяться ваші відвідувачі в усьому світі. Більшість варіантів не пояснюються. Fastbase WebLeads призначений для створення потенційних клієнтів B2B. Ви можете створити фільтри (відвідувачі з певної країни, відвідувачі, які переглянули певну сторінку тощо) і експортувати в таблиці Excel і Google.
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі облікових записів, розвідку про конкурентів, розвідку про шаблони електронної пошти, посилання на соціальні профілі, інтеграцію Salesforce і 12 інших CRM, надійний API тощо. .
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream — це постачальник рішень для обробки даних B2B (бізнес-бізнес), який пропонує високоякісні та точні дані для цілей маркетингу та продажів. Він надає підприємствам доступ до широкого спектру даних, включаючи контактну інформацію, відомості про компанію тощо, щоб допомогти їм визначити та націлити своїх ідеальних потенційних клієнтів. Дані ReachStream розроблено для посилення маркетингових і продажних зусиль на основі даних, що дозволяє компаніям ефективно охоплювати свою цільову аудиторію, розвивати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання доходу. Платформа особливо цінна в сучасному динамічному бізнес-ландшафті, де наявність актуальних і вичерпних даних є важливою умовою успіху.
Pharow
pharow.com
Pharow — це найпростіший інструмент пошуку потенційних клієнтів B2B для збільшення ваших зустрічей і продажів B2B. За 3 кліки ви знайдете своїх майбутніх клієнтів та їхні контактні дані. Наша платформа дозволяє вам знаходити та сегментувати потенційних клієнтів на основі інформації (зростання, наймання, використовувані технології тощо), знаходити їхні контактні дані та надсилати їх до вашої CRM. На нашій платформі є більше 1 мільйона компаній, 5 мільйонів професійних осіб, які приймають рішення, і 1324 фільтри, які дозволяють вам орієнтуватися на потенційних клієнтів і приймати правильні рішення для розвитку вашого бізнесу. Якщо ви хочете підвищити швидкість у пошуку потенційних клієнтів, приходьте і перевірте Pharow.
Revscale
revscale.ai
Незалежно від того, чи ви автоматизуєте персоналізоване охоплення продажів, оптимізуєте зусилля зі збору коштів чи прагнете залучити нових членів команди, Revscale аналізує сигнали про наміри покупців і статистичні дані з Інтернету та залучає ваших потенційних клієнтів за допомогою соціальних точок взаємодії та автоматизованих вихідних послідовностей, призначених для конверсії.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і збільшували дохід. Для маркетингу LoneScale фіксує всі ключові наміри та контакти, щоб автоматизувати високоефективні кампанії ABM, зменшити CAC і збільшити внесок у дохід. Використовуючи штучний інтелект, LoneScale автоматично підживлює CRM з покупцями, які відповідають вашим найкращим клієнтам. Це означає, що представники можуть зосередитися на продажах, а не на дослідженні даних. Компанії, що швидко розвиваються, довіряють LoneScale збільшити свої показники виграшів у 3 рази, заощадити +10 годин за повторення та збільшити свій конвеєр на 100 тис. $ ARR.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
SigParser
sigparser.com
Перетворіть свої електронні листи на контакти. Автоматично знаходьте кожну контактну інформацію у своїх електронних листах, підписах електронних листів і календарях. Легко синхронізуйте з CRM і маркетинговими програмами, щоб ваші контакти були актуальними.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith — це інструмент для профілювання веб-сайтів, створення потенційних клієнтів, аналізу конкуренції та бізнес-аналітики, який забезпечує впровадження технологій, дані електронної комерції та аналітику використання Інтернету.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — це платформа автоматизації B2B-маркетингу на базі ШІ. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафіку на їхній веб-сайт, і визначити потенційних клієнтів, які вже висловили інтерес до їхніх продуктів або послуг. - Збагачення контактної інформації потенційних потенційних клієнтів: це може допомогти командам ефективніше кваліфікувати потенційних клієнтів і створювати більш персоналізовані маркетингові кампанії. - Налаштування параметрів профілю ідеального клієнта (ICP) і створення списку цільових облікових записів: це може допомогти командам зосередити свої зусилля на найперспективніших потенційних клієнтах і підвищити їхні коефіцієнти конверсії. - Створення списків і синхронізація облікових записів/контактів із CRM у реальному часі: це може допомогти командам підтримувати актуальність своїх даних CRM і гарантувати, що вони завжди працюють над найрелевантнішими потенційними клієнтами. - Надсилання гіперперсоналізованої електронної пошти за допомогою спеціального LLM: це може допомогти командам створювати більш привабливі та ефективні кампанії електронної пошти. - Налаштування сповіщень Slack, коли ключові облікові записи/контакти відвідують ваш веб-сайт: це може допомогти командам швидко відслідковувати потенційних клієнтів і збільшити їхні шанси на закриття угод. - Загалом Revmonk має низку функцій, які можуть допомогти командам автоматизувати робочі процеси, підвищити ефективність і збільшити кількість потенційних клієнтів і продажів.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові та інформаційні кампанії електронною поштою та отримувати цінні дані про своїх потенційних одержувачів.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
SonarList
sonarlist.io
Шукайте дані та ділові електронні листи по всьому світу, необмежено перевіряючи їх за вигідною ціною.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій, підвищуючи ефективність, просто працюючи з наявними інструментами продажів у вашому стеку. Для операцій з продажу та маркетингу Collective[i] забезпечує чистий, комплексний і автоматизований збір даних. За допомогою роботизованої автоматизації процесів (RPA) дії автоматично фіксуються з робочих інструментів, якими користуються відділи продажів (електронна пошта, календар тощо), очищаються для оновлення контактів, назв компаній тощо та автоматично входять у CRM за допомогою нашої запатентованої технології та масових мережі. Не втрачається жодних даних або дорогоцінного часу, експоненціально підвищуючи якість зареєстрованих даних і продуктивність організації на 20-30%. Collective[i] підтримує постійну придатність даних CRM, автоматично виправляючи застарілі контакти та цільову інформацію про потенційних клієнтів. Для управління продажами Collective[i] пропонує прозорість і інтелектуальні дані на основі AI/ML для кожної можливості. Більше ніяких тривалих оглядів конвеєрів або сюрпризів наприкінці кварталу. Менеджери можуть з упевненістю взяти на себе зобов’язання отримати прибуток, перевіряти важливі можливості в будь-який час і краще керувати та утримувати виняткових талантів, маючи повне бачення обсягу та якості своєї діяльності. Collective[i] надає менеджерам можливість отримати інформацію про покупців, створену AI/ML, на основі величезної мережі Collective[i]. Для професіоналів із продажу Collective[i] пропонує керівництво на шляху кожного покупця, підказки на основі AI/ML про те, де та на кого зосередити час, а також висвітлює членів соціальних і робочих мереж, які можуть допомогти прискорити продажі та збільшити відсоток виграшів. Технологія Collective[i] є трансформаційною та важливою частиною технологічного пакету для сучасної організації продажів.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID Є ПОПЕРЕДНИКОМ У ПОСЛУГАХ БАЗ ДАНИХ ПРОТЯГОМ БАГАТО РОКІВ. ЦЕ БУЛО УНІВЕРСАЛЬНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ КОМПАНІЙ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЦІЛЬОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СВОЇХ НОМЕРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ТЕЛЕФОНІВ Leadpyramid — це універсальне рішення для всіх вимог до баз даних. Це інструмент аналізу продажів, який допомагає організації розвивати свій бізнес далі за допомогою перевірених потенційних клієнтів. Це ідеальне рішення для компаній у пошуку потрібних клієнтів B2B для маркетингових кампаній електронною поштою та телемаркетингу. Leadpyramid має можливість надавати дані для інформаційних технологій (ІТ), охорони здоров’я, кадрів, маркетингу або будь-якого списку осіб, які приймають рішення, з будь-якої галузі. Рішення допомогло численним організаціям у закупівлі та створенні правильного індивідуального рішення для маркетингового підходу, орієнтованого на обліковий запис. LeadPyramid створює базу даних, яка перевіряється в режимі реального часу та дає змогу отримати найкращу точність доставки бази даних.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — це модульне програмне забезпечення, яке дозволяє створювати інтелект у вашому бізнесі шляхом моніторингу конкурентного середовища.
Goava
goava.com
Goava's — це платформа, яка збільшує ваші продажі, відкриваючи найцінніші потенційні клієнти. Ми допомагаємо B2B-продавцям отримати індивідуальну інформацію про потенційні клієнти. Платформа Goavas підкаже вам, до якої компанії вам слід звернутися, з ким і про що говорити. Простий інтерфейс дозволяє отримати неперевершений час і несправедливо відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів.
Fork
fork.ai
Fork – це компанія, яка допомагає компаніям хмарних сервісів розумно залучати клієнтів. Платформа компанії складається з ряду продуктів, основні об’єкти обслуговування зосереджені на підприємствах хмарних послуг рівня IaaS, PaaS і SaaS. Завдяки передовій технології аналізу даних і загальнодоступній інформації в усій мережі ми реконструюємо бізнес-інформаційну основу підприємства, створюємо унікальну систему кількісної оцінки бюджету закупівель підприємства та створюємо на її основі ефективну систему аналізу клієнтів підприємства та відповідності.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru дозволяє ознайомитися з широкою базою бізнес-даних великої кількості компаній. Уважно подивіться на ринок і збережіть ресурси, використовуючи нашу обширну інформацію. Допоможіть своїй команді збільшити продажі та скоротити час, який витрачається на формування дійсних цільових списків, безкоштовно скориставшись нашим порталом.
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