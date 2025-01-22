Програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Росія

Collective[i]

collectivei.com

Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій, підвищуючи ефективність, просто працюючи з наявними інструментами продажів у вашому стеку. Для операцій з продажу та маркетингу Collective[i] забезпечує чистий, комплексний і автоматизований збір даних. За допомогою роботизованої автоматизації процесів (RPA) дії автоматично фіксуються з робочих інструментів, якими користуються відділи продажів (електронна пошта, календар тощо), очищаються для оновлення контактів, назв компаній тощо та автоматично входять у CRM за допомогою нашої запатентованої технології та масових мережі. Не втрачається жодних даних або дорогоцінного часу, експоненціально підвищуючи якість зареєстрованих даних і продуктивність організації на 20-30%. Collective[i] підтримує постійну придатність даних CRM, автоматично виправляючи застарілі контакти та цільову інформацію про потенційних клієнтів. Для управління продажами Collective[i] пропонує прозорість і інтелектуальні дані на основі AI/ML для кожної можливості. Більше ніяких тривалих оглядів конвеєрів або сюрпризів наприкінці кварталу. Менеджери можуть з упевненістю взяти на себе зобов’язання отримати прибуток, перевіряти важливі можливості в будь-який час і краще керувати та утримувати виняткових талантів, маючи повне бачення обсягу та якості своєї діяльності. Collective[i] надає менеджерам можливість отримати інформацію про покупців, створену AI/ML, на основі величезної мережі Collective[i]. Для професіоналів із продажу Collective[i] пропонує керівництво на шляху кожного покупця, підказки на основі AI/ML про те, де та на кого зосередити час, а також висвітлює членів соціальних і робочих мереж, які можуть допомогти прискорити продажі та збільшити відсоток виграшів. Технологія Collective[i] є трансформаційною та важливою частиною технологічного пакету для сучасної організації продажів.