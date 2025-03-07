Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
Chatgpt-це безкоштовна система AI AI. Використовуйте його для залучення розмов, отримайте розуміння, автоматизуючі завдання та засвідчіть майбутнє AI, все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнюки надає вам прямий доступ до найкращої родини моделей AI, щоб ви могли: - отримати допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Підсумуйте та знайдіть швидку інформацію від Gmail або Google Drive - Створити зображення на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримати допомогу по -новому Раніше відомий як Бард.
Perplexity
perplexity.ai
Заплутається AI-це дослідницька та розмовна пошукова система, що працює на AI-CHATBOT, яка відповідає на запити з використанням тексту прогнозування природної мови. Запущений у 2022 році, здивування генерує відповіді за допомогою джерел з Інтернету та цитує посилання в текстовому відповіді.
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш щоденний супутник AI. Microsoft Copilot використовує потужність AI для підвищення продуктивності, розблокування творчості та допомагає вам краще зрозуміти інформацію з простим досвідом чату.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це провідна світова компанія з питань надання допомоги AI, яку довіряють понад 30 мільйонів людей та 70 000 професійних команд щодня. Від миттєвого створення першого проекту до вдосконалення кожного повідомлення, Граммури допомагають людям у 96% Fortune 500 отримати свою думку - і отримати результати - без компрометації безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудова письма робить роботу. Пропозиції продуктів Grammarly - Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education - робота, де ви робите, надаючи контекстно релевантну підтримку написання понад 500 000 додатків та веб -сайтів. Заснований у 2009 році, Grammarly - № 7 на Forbes Cloud 100, одна з 100 найвпливовіших компаній Time, одна з найбільш інноваційних компаній компанії в AI та одна з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо з віддаленою гібридною робочою моделлю, тобто ми в першу чергу працюємо з дому та зустрічаємось для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek пропонує інструменти, які використовують розширений AI та машинне навчання, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення, керовані даними, за допомогою вдосконалених можливостей пошуку та аналізу великих наборів даних. Сам, здається, веб-сайт зосереджується на наданні AI-оглядів, що дозволяє користувачам шукати та отримувати дані розумнішим, ефективнішим способом. Це може включати такі речі, як: -Інтелектуальний пошук: Використання AI для покращення традиційних функцій пошуку, таких як розуміння контексту чи настроїв у пошуках. -Датові розуміння: Використання AI для розкриття моделей та тенденцій даних, які можуть бути не відразу очевидними. -Поси додатків: допомога підприємствам використовувати дані для оптимізації прийняття рішень та операцій.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Генеруйте активи якості виробництва для своїх творчих проектів зі швидкістю та стильною відповідністю.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, що надає платформи хмарних обчислень та API на замовлення для людей, компаній та урядів, на основі оплати праці. Ці веб -сервіси хмарних обчислень забезпечують різноманітні основні абстрактні технічні інфраструктури та розподілені обчислювальні будівельні блоки та інструменти. Однією з таких служб є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), яка дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп'ютерів, доступний весь час через Інтернет. Версія віртуальних комп'ютерів AWS емулює більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні центральні одиниці обробки (процесори) та графічні одиниці обробки (GPU) для обробки; локальна/оперативна пам’ять; зберігання жорсткого диска/SSD; вибір операційних систем; мережа; та попередньо завантажене програмне забезпечення для додатків, такі як веб-сервери, бази даних та управління відносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах у всьому світі та підтримується дочірньою компанією Amazon. Плата заснована на комбінації використання (відомої як модель "оплатити, а також апаратні засоби, операційна система, програмне забезпечення або мережеві функції, обрані необхідними варіантами доступності, надмірності, безпеки та послуг. Абоненти можуть платити за один віртуальний комп'ютер AWS, спеціальний фізичний комп'ютер або кластери будь -якого. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем абонентів. AWS працює з багатьох глобальних географічних регіонів, включаючи 6 в Північній Америці. Аамазон ринки AWS до абонентів як спосіб більш швидко отримувати масштабну обчислювальну здатність, ніж створення фактичної ферми фізичного сервера. Всі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік, AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IAAS, PAAS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google та IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно відповідно до Synergy Group.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs - компанія AI Audio Research and Deployment. Наша дослідницька група розробляє аудіо моделі AI, які генерують реалістичні, універсальні та контекстно усвідомлені мовлення та звукові ефекти. Наша команда з продуктів робить ці моделі доступними для повсякденних користувачів, професій та підприємств для створення та локалізації контенту. Наша технологія використовується для озвучення аудіокниг та статей новин, анімаційних персонажів відеоігор, допомоги у попередньому виробництві фільму, автоматизованих процесах локалізації у розвагах, створюйте динамічний аудіо-контент для соціальних медіа та реклами та навчає медичних працівників. Він також надавав голоси тим, хто їх втратив, і допомогло людям з доступними потребами у своєму повсякденному житті.
Speechify
speechify.com
Speechify-це додаток з текстовим мовленням, який полегшує світ доступ до інформації. 20+ мільйонів людей використовують наше розширення Google Chrome, веб -додаток, додаток для iOS та додаток для Android. Наша місія - переконатися, що читання ніколи не є перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі - це студенти, професіонали та любителі продуктивності. У багатьох з них є відмінності в навчанні, такі як дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хочуть читати швидше і слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь -яку книгу, документ чи веб -сайт на аудіо та слухати, поки ви перебуваєте в машині, займаєтесь білизною, вигулюєте собаку, вечерю, тренування, парашути - як би не був ваш розпорядок дня! Speechify також працює на середній, Зоряній трибуні, прямій тощо. Легко додайте на свій веб-сайт текст-мовлення. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку в університеті Браун, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням тексту до мови, над яким він працював. Кліфф має дислексію, і він був розчарований тим, скільки часу та енергії йому потрібно було читати. Технологія Advanced TTS була тотальним геймханжером, це дозволило йому закінчити свої читання на 3 рази швидше, ніж звичайний читач та краще зрозуміти та зберегти інформацію. У Speechify наша мета - читати ніколи не бути перешкодою для навчання для когось. Ніщо не повинно стримувати вас від інформації про навчання швидко та ефективно. Speechify зросла для працевлаштування понад 100 членів команди, розповсюджених по всьому світу за кілька коротких років. Ми пишаємось неймовірною командою з членами, які раніше були лідерами та старшими інженерами в таких компаніях, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Всі ми любимо і надаємо пріоритетність власності, надаючи цінність зі швидкістю, вивчаючи стільки, наскільки ми можемо, і змушуючи наших користувачів відчувати себе уповноваженими.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-це інструмент дизайну, що працює на AI, який допомагає створювати дизайни та редагувати фотографії за лічені секунди. Розкрийте свою творчість - візуально створити, дизайн та редагувати майже все, що ви можете собі уявити за допомогою AI. Використовуйте силу генеративного AI, щоб створити привабливі зображення зі своїми словами, ремеслом дизайну наступного рівня, які випускають як персоналізовані листівки на день народження, святкові листівки та шпалери для вашого телефону, і навіть використовуйте AI для редагування фотографій, таких як експерт-стирання небажаних Об'єкти з фотографій. Створіть те, що хочете, коли і де вам це потрібно. Ключові можливості: * Зображення: Створіть будь -яке зображення, яке ви можете собі уявити. Науково-фантастичне мистецтво, сюрреалістичні сцени, смішні образи? Мріяти, опишіть його та створіть за допомогою AI. Ваша уява безмежна! * Наклейки: Створіть щось, що прилипає. Зробіть спеціальні наклейки, які допомагають вам дотримуватися додатків для обміну повідомленнями, соціальними тощо. * Відредагуйте за допомогою AI: Зробіть свої фотографії та зображення ідеальними за допомогою AI. * Генеративна стирання: Стерти небажані відволікання, щоб зробити предмети, які ви не хочете, у своєму зображенні зникають. * Видаліть фон: Скажи до побачення до поганих фонів. Легко видаліть небажані фони зображення за один крок. * Розмиття фону: принесіть те, що найважливіше у фокусі. Розмиває фон будь -якого зображення, щоб зробити ваш предмет поп -поп. * Додайте фільтри, коригуйте яскравість, змініть розмір: налаштувати, щоб відповідати своєму творчому баченню, включаючи розмір розміру, щоб перетворити свої творіння на квадратний або спеціальний розмір, який підходить саме право. * Шпалери/фони: поставте все на дисплеї. Створіть власні шпалери або фон, щоб відповідати вашому поточному настрою, зробити заяву або зберегти особливий випадок спереду та зосередитись на екрані телефону. * Вітальні листівки: виготовляйте ідеальне привітання для будь -якого випадку. Від листівки до дня народження до святкових листівок і за його межами створіть продуману вітальну листівку з персоналізованими повідомленнями та зображеннями, навіть якщо ви втрачаєте слова. * Монограми: Зробіть свій слід. Додайте трохи особистої попси до свого повсякденного життя або на особливий випадок, як весілля з спеціальними монограмами, які використовують листи та інше, щоб визначити ваш знак. * Запрошення: Створіть запрошення, які вау. Налаштуйте свої запрошення на кожен раз та будь -яку подію, як дні народження, весілля та все інше велике чи маленьке. * Соціальні повідомлення: виділяються в Інтернеті. Підніміть та розробляйте наступну соціальну публікацію з дизайнером, щоб створити ідеальне зображення та текст, щоб поділитися в Інтернеті. * Значки: висловлюйте себе візуально. Створіть піктограми, щоб легко передавати своє бачення та прикрасити свої конструкції. * Емоджи: висловлюйте себе! Майте ідеальну реакцію під рукою з спеціальними емоційними емоджами, щоб відповідати будь -якому настрою. * Сторінки книжок -розмальовки: забарвлюйте його та потрапляйте у свій потік. Створіть спеціальні сторінки розмальовки, щоб зробити розмальовку більш захоплюючим. Чудово підходить для будь -якого віку. * Зображення кадру: Перетворіть свої фотографії в індивідуальну обрамлену пам'ять, якою ви можете поділитися всюди. * Колажі: принесіть улюблені фотографії, стилі та описи разом, створіть власний колаж із улюблених спогадів. * Банери: Створіть банери для заголовків інформаційних бюлетенів, соціальних профілів тощо, щоб привернути увагу та виділитися.
Runway
runwayml.com
Все, що потрібно для редагування відео, швидко. Магічні інструменти AI, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір створення відео наступного покоління. Злітно -посадкова смуга - це дослідницька компанія, яка є норацією нових інструментів для уяви людини. Він був на передньому плані багатомодальних систем AI, гарантуючи, що майбутнє створення контенту доступне, контрольоване та розширення можливостей для творців. Місія злітно -посадкової смуги - забезпечити, щоб хтось де завгодно розповісти свої історії. Він вважає, що методи глибокого навчання, застосовані до аудіовізуального контенту, назавжди змінить засоби мистецтва, творчості та дизайну.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-це платформа для написання AI, яка допомагає понад 35 мільйонам щомісячних активних користувачів у 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам людини в циклі, Quillbot має на меті зробити письмо безболісно, зберігаючи унікальну перспективу та голос користувача.
Playground AI
playground.com
Playground AI-це безкоштовний інструмент для створення зображень в Інтернеті, що працює від штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різних творчих потреб, включаючи створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентації, плакатів, відео, логотипів тощо. Він забезпечує зручний для початківців спосіб редагування зображень, як професіонал, через його функціональні можливості, що підтримуються AI. Користувачі можуть створювати унікальні твори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати з злиттям реальних та синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних зображень. Ця платформа також пропонує "змішане редагування зображень", динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, тим самим пропонуючи величезну творчу гнучкість. Пропозиція AI Playground виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам витягувати зображення за межі своїх оригінальних кордонів, безперешкодно інтегрують об'єкти у різноманітні сцени та реалізують свої образні поняття у візуальну реальність. Це ще більше розширює потенціал спільної роботи, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, таким чином розширюючи сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI підтримує прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, що займаються створенням зображень.
Replit
replit.com
Rep.it-це стартап на базі Сан-Франциско та Інтернет-IDE (інтегроване середовище розвитку). Його назва походить від абревіатури REPL, яка означає "Читати - EVALAUT - PRINT PTECT". Сервіс був створений йорданським програмістом Амджадом Масадом та Джорданським дизайнером Хая Оде в 2016 році. Rep.it дозволяє користувачам писати код та створювати додатки та веб -сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Вони також приймають "джеми", кодуючи змагання на основі певної теми. Призи змагань часто відрізняються від тимчасового оновлення рахунку, грошей, криптовалюти або подарункової картки. REPT AT REPL.IT - це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочу область у найпопулярніших мовах програмування, де вам надається контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь -якій даній REPL є дві основні частини - редактор та консоль. Редактор використовує Монако, ту саму технологію, яка впораюється кодом Visual Studio. На мобільному плані редактор - ACE. Rep.it має преміальний рівень під назвою Хакерський план. Це дозволяє отримати більше місця для зберігання, приватного коду та необмежених співробітників проекту, а план освіти Github включає 3 місяці безкоштовно від плану хакера. На Rep.it, включаючи Python, Ruby, HTML та Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. "Компанія має понад 500 000 щотижневих активних розробників та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум розмов. Цей форум використовується багатьма розробниками у всьому світі для поділу своїх творінь. Форум зберігається чистим модераторами розмови.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите лише за те, що використовуєте (замість місячної підписки, як ChatGPT Plus) * Ваша бесіда в чаті НЕ використовуватиметься для навчання OpenAI/Claude тощо. * Зручно спілкуватися в чаті з кількома моделями в єдиному інтерфейсі * Насолоджуйтеся професійним розширеним інтерфейсом користувача чату з безліччю функцій * Typing Mind спочатку офлайн і приватний за замовчуванням. Усі ваші дані, повідомлення та ключі API зберігаються локально на вашому пристрої, і ніхто не може їх бачити, крім вас.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти вам писати в 10 разів швидше та подолати блокування автора. Використовуйте HyperWrite, щоб створювати кращі публікації в блогах, електронні листи, копіювати тощо. Спробуйте наш редактор документів і інтелектуальні шаблони на основі штучного інтелекту або завантажте розширення HyperWrite для Chrome, щоб скористатися перевагами написання штучним інтелектом на ваших улюблених сайтах.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
VEED
veed.io
VEED-це все-в-одна платформа для підприємств, які хочуть масштабувати відеопродукцію. Клієнти в 200+ країнах з маркетингу, продажів, науково -дослідних та соціальних медіа створюють відео 30 разів швидше, ніж будь -коли раніше. Veed ставить силу в руки вашої команди: * Запишіть якісний вміст * Редагувати відео з легкістю * Транскрибуйте автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладання на агенції. VEED - ваш інтуїтивно зрозумілий набір відеороликів. Кожен, від генерального директора до стажування, може використовувати його для створення професійних відеороликів, без професійних навичок. Veed Enterprise дозволяє вам: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Доступ до бібліотеки з 30 000+ акцій медіа -медіа * Використовуйте власні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво 10 разів ефективнішим. Eeed ai дозволяє вам: * Перетворити текст на відео за допомогою аватар AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видалити фони відео та зображення * І багато іншого VEED-це програмне забезпечення, що підживлює відео стратегії світового класу для понад 3 мільйони творців. * Veed - це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, виявлення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують простоту використання, точність функції підзаголовка та різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творче редагування та відеоролики професійної якості. * Рецензенти пережили такі питання, як обмеження щодо функцій на основі рівня членства, випадкових повільних часів обробки та прагнення до більш досконалих функцій базового плану.
OpusClip
opus.pro
Opusclip-це генеративна платформа для редагування відео AI, яка без особливих зусиль перетворює ваші довгі кадри в шорти, готові до вірусу, одним клацанням. Opusclip побудований з місією демократизації створення відеоконтенту, що робить його доступним для будь -кого, хто має розповідь, або пристрасть поділитися, а не лише тим, хто має досвід створення контенту чи редагування відео.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень AI FOTOR - це онлайн -інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, що генеруються AI, на основі введення. Окрім функції генерації зображень, що працюють на AI, FOTOR також пропонує вичерпний набір інструментів редагування зображень. До них відносяться зміна, обрізання, розмивання, заточення та додавання тексту або кордонів до зображень. Окрім традиційних редагувань, користувачі можуть перетворити фотографії на ескізи або мультфільми, створювати колажі, об'єднати зображення та змінювати фони фото. Платформа також надає інструменти для маніпулювання функціями обличчя, висококласними зображеннями та навіть генерування файлів PNG. Можливості FOTOR поширюються на створення логотипів, флаєрів та плакатів для маркетингу, а також активів соціальних медіа, таких як ескізи YouTube або дизайн Instagram Post. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту на зображеннях, розфарбовування фотографій та видалення об’єктів чи фона із зображень. Окрім редагування фотографій, FOTOR пропонує подібні інструменти AI для генерації та вдосконалення відео та GIF, також дозволяючи користувачам видалити водяні знаки або предмети.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (раніше Poly.AI)-це інноваційна платформа чатів, розроблена для сприяння більш глибоким та стриманим розмовам, використовуючи штучний інтелект наступного покоління. Він пропонує користувачам можливість займатися безкоштовними та динамічними чатами з понад 10 мільйонами унікальних персонажів, покращуючи досвід рольової гри та випадкові розмови.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам легко створювати, редагувати та поширювати подкасти високої якості. Платформа надає користувачам набір інструментів для запису та редагування аудіо та відео та створення подкастів із віддалених інтерв’ю з до 10 учасників. Записи студійної якості, редагування за допомогою штучного інтелекту та плавний експорт можна досягти на одній веб-платформі. Інструменти включають багатодоріжковий запис, транскрипцію аудіо, інтуїтивно зрозуміле редагування, перетворення тексту в мовлення, Magic Dust, Revoice та Silence Removal, а також набір інструментів на основі штучного інтелекту, таких як видалення фонового шуму, виявлення слів-заповнювачів, аудіо в текст , запис подкастів, MP3 у текст і перетворення формату. Podcastle також пропонує додатки для iOS та Android, щоб надати можливості запису на ходу. Платформа розроблена, щоб полегшити користувачам створення подкастів для обміну історіями та спілкування зі своєю аудиторією, незалежно від рівня досвіду.
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
Build AI
buildai.space
Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні. Створюйте інтерфейси ШІ за лічені хвилини. Просто опишіть свою програму, а все інше зробить наша платформа. Кодування не потрібно!
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії. ClipDrop — це набір інструментів для візуального редагування та створення на основі штучного інтелекту на базі Stability AI. Платформа має масу функцій, включаючи інструменти для видалення фону, очищення об’єктів, масштабування зображень, пересвітлення тощо. ClipDrop також пропонує API, який дозволяє розробникам легко інтегрувати можливості ШІ у власні програми. Одна з найновіших функцій ClipDrop, Reimagine XL, дозволяє створювати нескінченні варіації ваших зображень, ідеальних для дизайнерської роботи та концепт-арту.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Гіпотенуза — це платформа, яка використовує штучний інтелект для написання контенту, включаючи описи продуктів, статті в блогах і рекламні підписи. Ми беремо те, на що потрібні тижні, і перетворюємо це на дні.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — це провідний детектор штучного інтелекту для перевірки того, чи був документ написаний великою мовною моделлю, такою як ChatGPT. GPTZero виявляє ШІ на рівні речень, абзаців і документів. Модель GPTZero була навчена на великому, різноманітному корпусі тексту, написаного людиною та створеного штучним інтелектом, з акцентом на англійській прозі. На сьогоднішній день GPTZero обслуговує понад 2,5 мільйони користувачів у всьому світі та співпрацює з понад 100 організаціями у сферах освіти, найму, видавництва, юридичних справ тощо.
Spike
spikenow.com
Спайк вирішує хаос командування та людей, об'єднавши електронну пошту, командний чат, документи про спільну роботу та зустрічі, в один канал. Спайк для особистого використання: Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою програми розмовної електронної пошти Спайка, який перетворює ваші електронні листи на чат. Це як мати платформу для обміну повідомленнями, яка надає пріоритет ваші найважливіші повідомлення, тому ви можете зосередитись на найважливіших речах. Використовуйте наявну електронну пошту та насолоджуйтесь безглуздою електронною поштою. Спайк для команд: Чіткість спілкування для команд! Спайк пропонує комплексний набір продуктивності для команд. Він поєднує в собі чат, електронну пошту, відео -зустрічі, інструменти AI та спільні документи в єдиному каналі. Спілкуватися та співпрацювати з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів та постачальників, чи користуються вони шипом чи ні. Spike - це перша послуга електронної пошти бізнесу, розроблена для змістовних взаємодій команди. Підтримуйте узгодженість бренду за допомогою власного домену електронної пошти або придбання власного домену у Spike. Насолоджуйтесь захищеними, надійними та архівними електронними повідомленнями та повідомленнями, що забезпечують плавне спілкування.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – найкраще рішення для тих, хто хоче використовувати текст, згенерований ШІ, без ризику бути позначеним як штучний детекторами ШІ, такими як GPTzero. Завдяки Undetectable.ai ви можете бути впевнені, що кожен детектор штучного інтелекту на ринку сприйме ваш текст як людський. Використовуючи передову технологію штучного інтелекту, Undetectable.ai бере ваш створений штучним інтелектом контент і покращує його тонкими варіаціями, нюансами та невідповідностями, які імітують шаблони людського письма. Результатом є кінцевий результат, який неможливо відрізнити від тексту, написаного людиною.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам перетворювати текст на мову або запис голосу на інший голос за допомогою технології deepfake. Сервіс пропонує перетворення тексту в мовлення, перетворення голосу в голос і синхронізацію відео. FakeYou використовує вдосконалені моделі глибокого навчання, навчені годинами мовних даних, щоб створювати реалістичні та природні голоси. Користувачі можуть вводити текст або аудіо та вибирати один із багатьох підтримуваних варіантів голосу, як-от знаменитостей, мультфільмів, персонажів ігор тощо. Система синтезу мовлення аналізуватиме введений текст і генеруватиме людський голос, який читатиме текст вголос. Механізм перетворення голосу може перетворити голосовий запис на інший голос, як у Гомера Сімпсона чи Барака Обами.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окремих одержувачів, збільшуючи шанси забронювати більше зустрічей. Clay пропонує низку функцій і функцій для підтримки ефективних вихідних кампаній. Користувачі можуть отримати доступ до великої мережі постачальників даних, щоб збирати відповідну інформацію про потенційних клієнтів, таку як списки вакансій, деталі технічного набору та останні новини. Clay також дозволяє користувачам визначати конкретні характеристики компаній, наприклад політику дистанційного керування або відповідність вимогам SOC II, і здійснювати пошук за ключовими словами на їхніх веб-сайтах. Інструмент надає доступ до великої бази даних контактів, що дозволяє користувачам знаходити електронні адреси та номери телефонів різні джерела, включаючи профілі LinkedIn, профілі Twitter і місцеві бізнес-довідники. Clay інтегрується з популярними платформами CRM, дозволяючи користувачам розширити свої можливості CRM за допомогою автоматизованого пошуку клієнтів. Користувачі також можуть використовувати можливості ШІ в Clay для створення персоналізованих електронних листів, написання повідомлень і автоматизації досліджень компанії. Інструмент пропонує функції для збагачення потенційних клієнтів, пошуку змін на роботі та підрахунку потенційних клієнтів на основі ключових слів та інших критеріїв. Clay довіряють понад 50 000 провідних команд, і він пропонує користувачам 14-денну професійну пробну версію, щоб на власні очі відчути його можливості. Завдяки своїй універсальності та набору функціональних можливостей Clay дає користувачам змогу оптимізувати свої вихідні кампанії та спростити процеси залучення потенційних клієнтів.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент Deepbrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для вибору бізнесу. Цей інструмент оснащений різноманітними етносами, віками та стилями, щоб забезпечити ідеальну відповідність будь -яких потреб у бізнесі. Студії AI також пропонують ці аватари на 80+ мовах, що робить їх глобальним рішенням для бізнесу по всьому світу. Аватарі AI не тільки доступні в декількох етнічних групах та професіях, але цей інструмент також дозволяє налаштувати аватари для відповідності конкретним потребам бізнесу. Інструмент AI Avatar також включає такі функції, як «Пам'ятка, текст до відео, PowerPoint до відео, чатгпт, своп обличчя та текст до мови. Ці функції забезпечують подальшу гнучкість для підприємств, що дозволяє їм створювати відео з легкістю та ефективністю. Інструмент Deepbrain AI може бути корисним у різних галузях, включаючи фінансові послуги, роздрібну торгівлю, освіту та ЗМІ. Крім того, аватари можна використовувати для цілей, включаючи навчальні відеоролики, відеоролики та онлайн-створення відео. Загалом, інструмент AI Deepbrain надає підприємствам динамічне рішення для їх потреб у відео. Він універсальний і настроюється, що робить його ідеальним підходом для підприємств, які шукають творчого підходу для покращення їх маркетингової стратегії.
HeyGen
heygen.com
Професійні відеоролики AI можна зробити, просто зафіксувавши, натиснувши, перетягнувшись, це все! Завдяки незрівнянному досвіду налаштування та персоналізації, 100+ реалістичних аватари AI Heygen можуть бути вашим захоплюючим речником, який розмовляє на 40+ мовами з різними акцентами для різних випадків використання, включаючи просування маркетингу, персоналізоване поле з продажу, навчання, навчання та розвиток, пояснюваче Відео. Не дорожче та трудомістка екіпаж камери, відео агентства чи актори/актриса. Тепер у вас є особиста відеостудія в руці! * Продукт-це інструмент створення відео, який дозволяє користувачам генерувати відео з аватарами AI та функціональністю тексту-мови. * Користувачам подобається простота використання, якість аватари та синхронізації губ та швидкість, з якою вони можуть створювати відео. * Рецензенти відзначили проблеми із обслуговуванням клієнтів, прихованими обмеженнями на попередньому перегляді, дорогій кредитній системі та проблем із функцією перекладу відео.
Fliki
fliki.ai
Fliki допомагає створювати аудіо- та відеоконтент у масштабі за допомогою генеративного штучного інтелекту. * Fliki — це інструмент для створення відео, який використовує технологію штучного інтелекту для створення відео на основі наданих користувачами ідей або посилань на продукти Amazon. * Рецензенти високо оцінюють зручний інтерфейс Fliki, його здатність економити час під час створення відео та високу візуальну якість створюваних відео. * Користувачі згадували такі проблеми, як збої в озвучці, відсутність ясності щодо використання «хвилин», випадкові помилки в безкоштовній версії та обмеження в налаштуваннях і редагуванні відео.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
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