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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності запису чи найму актора голосу. І тепер ви можете зберегти свій власний голос або закадровий тон під час дубляжу. На початку квітня 2023 року Rask AI отримав нагороду «Продукт дня» на Product Hunt, і протягом перших кількох тижнів проект досяг першого рубежу в 10 000 реєстрацій! Команда зняла обмеження на 20 хвилин і 100 МБ для користувачів із підпискою. Тепер творці можуть дублювати довгі відео для YouTube або курсів без будь-яких обмежень. І ще одна чудова річ - процес дубляжу відбувається втричі швидше та ефективніше! Виявлення та переклад кількох мовців є унікальною функцією, яка, на нашу думку, відрізняє нас від інших служб. Команда ШІ Rask пишається тим, що одна з перших надала цей досвід. Інструменти повністю інтегровані з популярними відеоплатформами та сайтами соціальних мереж, такими як YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter і TikTok. На початку травня команда додасть дві чудові функції. Ви синхронізуєте рухи губ із будь-яким звуком. Друга особливість — конспектування. Або просто шорти. Штучний інтелект вибере найяскравіші моменти з відео та перетворить їх на набір найсоковитіших епізодів. Команда Rask AI долає мовні бар’єри та допомагає творцям контенту та компаніям ділитися своїм контентом з різними аудиторіями по всьому світу, збільшуючи потенційне охоплення та вплив свого контенту.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — це компанія, що досліджує та розгортає AI Audio. Наша дослідницька група розробляє аудіомоделі штучного інтелекту, які створюють реалістичні, універсальні та контекстно-зрозумілі мовні та звукові ефекти. Наша команда продуктів робить ці моделі доступними для звичайних користувачів, професіоналів і компаній для створення та локалізації вмісту. Наша технологія використовується для озвучування аудіокниг і новинних статей, анімації персонажів відеоігор, допомоги у підготовці до виробництва фільмів, автоматизації процесів локалізації в розважальних програмах, створення динамічного аудіоконтенту для соціальних мереж і реклами, а також навчання медичних працівників. Він також повернув голос тим, хто його втратив, і допоміг людям, які потребують доступності у повсякденному житті.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко редагуйте відео * Транскрибувати автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладатися на агентства. VEED — це інтуїтивно зрозумілий набір відеоінструментів. Кожен, від генерального директора до стажера, може використовувати його для створення професійних відео без професійних навичок. VEED Enterprise дозволяє: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Отримайте доступ до бібліотеки з понад 30 000 медіаресурсів * Використовуйте спеціальні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво в 10 разів ефективнішим. VEED AI дозволяє: * Перетворення тексту на відео за допомогою аватарів AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видаляйте фонове зображення та відео * І багато іншого VEED — це програмне забезпечення, яке підтримує відеостратегії світового рівня для понад 3 мільйонів творців. * VEED — це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, визначення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують про простоту використання, точність функції субтитрів і різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творчо редагувати та створювати відео професійної якості. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як обмеження функцій залежно від рівня членства, іноді повільна обробка та бажання розширеніших функцій у базовому плані.
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі — студенти, професіонали та любителі продуктивності. Багато з них мають відмінності в навчанні, як-от дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хоче швидше читати та слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь-яку книгу, документ або веб-сайт на аудіофайл і слухати їх, поки ви перебуваєте в машині, праєте білизну, гуляєте з собакою, готуєте вечерю, тренуєтеся, стрибаєте з парашутом — якою б не була ваша щоденна рутина! Speechify також підтримує Medium, Star Tribune, The Direct тощо. Легко додайте синтез мовлення на свій веб-сайт. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку Браунського університету, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням для перетворення тексту в мовлення, над яким він працював. У Кліффа дислексія, і він був засмучений тим, скільки часу та енергії йому потрібно для читання. Передова технологія TTS повністю змінила правила, вона дозволила йому закінчувати читання в 3 рази швидше, ніж звичайний рідер, а також краще розуміти та зберігати інформацію. У Speechify наша мета полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Ніщо не повинно заважати вам вивчати інформацію швидко та ефективно. За кілька років у Speechify працює понад 100 членів команди по всьому світу. Ми пишаємося неймовірною командою з членами, які раніше були керівниками та старшими інженерами таких компаній, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon і Uber. Ми всі любимо та надаємо пріоритет власності, швидкій доставці цінності, навчанню якомога більше та створенню відчуття, що наші користувачі мають більше можливостей.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писати код і створювати програми та веб-сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Також влаштовують «джеми», змагання з програмування на певну тему. Призи конкурсу часто відрізняються від тимчасового оновлення облікового запису, грошей, криптовалюти або подарункової картки. Repl на Repl.it — це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочий простір на більшості популярних мов програмування, де вам буде надано контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь-якій відповіді є дві основні частини - редактор і консоль. Редактор використовує Monaco, ту саму технологію, яка підтримує Visual Studio Code. На мобільному телефоні редактор Ace. Repl.it має преміальний рівень під назвою Hacker plan. Він надає більше місця для зберігання, приватний код і необмежену кількість співавторів у проекті, а освітній план Github включає 3 місяці безкоштовного використання плану Hacker. На repl.it є понад 60 різних мов програмування, включаючи Python, Ruby, HTML і Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. «У компанії понад 500 000 активних розробників щотижня та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум Talk. Цей форум використовується багатьма розробниками в усьому світі, щоб поділитися своїми творіннями. Форум підтримується в чистоті модераторами Repl Talk.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти штучного інтелекту для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам легко створювати, редагувати та поширювати подкасти високої якості. Платформа надає користувачам набір інструментів для запису та редагування аудіо та відео та створення подкастів із віддалених інтерв’ю з до 10 учасників. Записи студійної якості, редагування за допомогою штучного інтелекту та плавний експорт можна досягти на одній веб-платформі. Інструменти включають багатодоріжковий запис, транскрипцію аудіо, інтуїтивно зрозуміле редагування, перетворення тексту в мовлення, Magic Dust, Revoice та Silence Removal, а також набір інструментів на основі штучного інтелекту, таких як видалення фонового шуму, виявлення слів-заповнювачів, аудіо в текст , запис подкастів, MP3 у текст і перетворення формату. Podcastle також пропонує додатки для iOS та Android, щоб надати можливості запису на ходу. Платформа розроблена, щоб полегшити користувачам створення подкастів для обміну історіями та спілкування зі своєю аудиторією, незалежно від рівня досвіду.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — це передовий засіб для видалення виявлення штучного інтелекту, який може перетворювати текст штучного інтелекту на людський вміст. Він може гуманізувати текст штучного інтелекту, використовуючи природні, людські стилі написання, щоб він звучав достатньо автентично, щоб обійти виявлення штучного інтелекту.
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – найкраще рішення для тих, хто хоче використовувати текст, згенерований ШІ, без ризику бути позначеним як штучний детекторами ШІ, такими як GPTzero. Завдяки Undetectable.ai ви можете бути впевнені, що кожен детектор штучного інтелекту на ринку сприйме ваш текст як людський. Використовуючи передову технологію штучного інтелекту, Undetectable.ai бере ваш створений штучним інтелектом контент і покращує його тонкими варіаціями, нюансами та невідповідностями, які імітують шаблони людського письма. Результатом є кінцевий результат, який неможливо відрізнити від тексту, написаного людиною.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте підсумкові картки з файлів PDF, Word, Powerpoint, ePub або RIS, імпортуйте з Dropbox і експортуйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley та багато іншого!
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад 40 мовами з різними акцентами для різних випадків використання, включаючи маркетингове просування, персоналізовану презентацію продажів, електронне навчання, навчання та розвиток, пояснення та інструкції. відео. Більше жодних дорогих і трудомістких операторів, відеоагентств чи акторів/актрис. Тепер у ваших руках особиста відеостудія! * Цей продукт є інструментом для створення відео, який дозволяє користувачам створювати відео з аватарами штучного інтелекту та функцією перетворення тексту в мовлення. * Користувачам подобається простота використання, якість аватарів і синхронізації губ, а також швидкість, з якою вони можуть створювати відео. * Рецензенти помітили проблеми з обслуговуванням клієнтів, приховані обмеження на попередній перегляд, дорогу кредитну систему та проблеми з функцією перекладу відео.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче розповісти історію або хоче поділитися, а не лише для тих, хто має досвід створення вмісту чи редагування відео.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Narakeet
narakeet.com
Легко створюйте озвучення за допомогою реалістичного синтезу мовлення. Не витрачайте час на запис голосу, виправлення помилок і синхронізацію зображення зі звуком. Просто введіть або завантажте свій сценарій, виберіть один із наших понад 500 голосів і отримайте аудіо чи відео професійного звучання за лічені хвилини. Спробуйте реалістичний текст Narakeet безкоштовно, не потрібно реєструватися.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекладає текст і може конвертувати ваш голос штучного інтелекту до 100 мовами. Resemble Fill — це наша функція генеративної заливки (аудіозапис), яка дає змогу змінювати наявне мовлення за допомогою клонованого штучного інтелекту голосу. Заливку можна використовувати для перегляду програмної аудіореклами, вставки динамічної потокової реклами (SAI), голосових помічників тощо. Нещодавно ми виграли нагороду Webby Award 2023 за «Найкраще використання голосових технологій» за внесок нашого голосового штучного інтелекту в «Щоденники Енді Ворхола», номінованого на премію Netflix. Разом із Netflix ми співпрацюємо з Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures тощо.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, інструмент написання природною мовою, який допомагає створювати власний вміст для всіх ваших потреб. Незалежно від того, чи пишете ви блог, рекламу, есе чи оповідання, Friday AI може допомогти вам розробити письмовий матеріал, який вам потрібен, щоб поширити своє повідомлення. Friday AI — це помічник нового покоління для написання зі штучним інтелектом, який може генерувати сотні слів миттєво. Помічник зі штучним інтелектом — це більше, ніж інструмент, це помічник у вашому робочому процесі, рука допомоги, щоб вибрати правильні слова та фрази для оптимізації вашого вмісту. Користувачі вибирають із понад 40 шаблонів і 30 тонів написання, вводять кілька ключових слів, і BAM Friday AI створює оригінальний захоплюючий вміст менш ніж за секунду. Незалежно від того, чи пишете ви довгі блоги, дописи в соціальних мережах, рекламу, творчі історії чи шукаєте поради щодо покращення SEO та мета-описів свого веб-сайту, Friday AI допоможе вам виконати роботу завдяки широкому спектру можливостей, які перевершують інші Асистенти ШІ. Розробка Friday AI – це зусилля спільноти; ваші відгуки та використання Friday AI не тільки покращують наш алгоритм машинного навчання, але й безпосередньо оцінюються нашою командою розробників, щоб покращити його відповідно до ваших потреб. Тепер ваш творчий помічник чекає, щоб надихнути вас. Створюйте більше та оптимізуйте свій робочий процес за допомогою Friday AI!
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке є центральним для прямої трансляції та інтерактивного взаємодії в таких секторах, як Customer Experience (CX), маркетинг, навчання та розвиток. Студія самообслуговування Creative Reality™ Studio та мобільні додатки розширюють інноваційний охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відео, згенерованих штучним інтелектом, і втілюючи прагнення D-ID до збагачення цифрових комунікацій.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти вам писати в 10 разів швидше та подолати блокування автора. Використовуйте HyperWrite, щоб створювати кращі публікації в блогах, електронні листи, копіювати тощо. Спробуйте наш редактор документів і інтелектуальні шаблони на основі штучного інтелекту або завантажте розширення HyperWrite для Chrome, щоб скористатися перевагами написання штучним інтелектом на ваших улюблених сайтах.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — це провідний детектор штучного інтелекту для перевірки того, чи був документ написаний великою мовною моделлю, такою як ChatGPT. GPTZero виявляє ШІ на рівні речень, абзаців і документів. Модель GPTZero була навчена на великому, різноманітному корпусі тексту, написаного людиною та створеного штучним інтелектом, з акцентом на англійській прозі. На сьогоднішній день GPTZero обслуговує понад 2,5 мільйони користувачів у всьому світі та співпрацює з понад 100 організаціями у сферах освіти, найму, видавництва, юридичних справ тощо.
AfforAI
afforai.com
Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, які вам потрібні. Afforai — це ваш другий мозок, який допомагає вам отримувати нескінченні знання для проведення надійних досліджень. Дослідники використовують нас для пошуку, узагальнення та дистиляції інформації з тисяч документів, незалежно від мовних і культурних бар’єрів.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz — це сервіс перекладу та дубляжу відео, повністю заснований на сучасних технологіях ШІ. Це дозволяє легко дублювати та локалізувати відео про продукт вашої компанії японською мовою для місцевого ринку, наприклад, на німецьку мову. Або перекладіть яскравий рецепт страви з арабської на французьку на YouTube. Все, що вам потрібно, це браузер і доступ до Інтернету. DubWiz виділяється серед конкурентів тим, що об'єднує різні сервіси в один зручний сервіс. Наразі підтримуються 142 мови та регіональні діалекти (ви можете перекладати з будь-якої на будь-яку) і 785 нейронних голосів.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — це програма для створення додатків штучного інтелекту без коду, яка дозволяє користувачам створювати налаштовані програми штучного інтелекту для автоматизації завдань, створення вмісту, відповідей на запитання тощо. Він містить тисячі готових додатків штучного інтелекту для різних випадків використання, таких як створення тексту, чат-боти, створення зображень, керування робочим процесом і пакетна обробка. Платформа також містить функцію Train ChatGPT, яка дозволяє користувачам навчати свого чат-бота на власних даних, а також конструктор Auto Agent для створення помічників AI, які автоматично вирішують складні завдання. Крім того, користувачі можуть підключати свої програми ШІ до будь-якої зовнішньої служби та вбудовувати інтелектуальну технологію в існуюче програмне забезпечення.
Descript
descript.com
Descript — це новий вид відеоредактора, який такий же простий, як документ. Функції Descript на базі ШІ та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс підживлюють канали YouTube і TikTok, найпопулярніші подкасти та компанії, які використовують відео для маркетингу, продажів, внутрішнього навчання та співпраці. Descript має на меті зробити відео основним інструментарієм кожного комунікатора, поряд з документами та слайдами.
Revoicer
revoicer.com
У світі створення цифрового контенту неможливо переоцінити вплив потужного голосу за кадром. Незалежно від того, чи йдеться про навчальні відео, подкасти чи рекламу, правильний голос може привернути увагу, передати емоції та посилити загальне повідомлення. Ось тут і вступає в гру Revoicer, провідний бренд у сфері технологій озвучення. Заснований у 2021 році, Revoicer швидко став популярним джерелом високоякісних озвучок із людським звучанням, пропонуючи понад 30 мов і безліч функцій, призначених для задоволення різноманітних потреб. Створення голосу за кадром за допомогою Revoicer — це простий процес, який не вимагає жодних технічних навичок. Це повністю веб-додаток, що означає, що не потрібно нічого завантажувати чи встановлювати. Ось короткий огляд того, як працює ця інноваційна програма: * Користувачі просто вставляють текст, який хочуть перетворити, у програму Revoicer. * Вони вибирають із понад 80 голосів штучного інтелекту кількома мовами та можуть переглядати кожен із них. * Після натискання кнопки «Створити» озвучка створюється та готова до відтворення. * Якщо він задоволений, користувач може завантажити файл MP3 для використання в різних проектах.
dupdub
dupdub.com
DupDub — це інноваційна платформа для створення контенту «все в одному», яка використовує передову технологію штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам легко створювати високоякісний контент і оптимізувати робочі процеси. Зручна платформа DupDub базується на передовому штучному інтелекті, який дозволяє користувачам легко конвертувати свої ідеї та вміст у різноманітні захоплюючі формати. Функція «ідея в текст» дозволяє користувачам легко створювати переконливий письмовий вміст, наприклад маркетингові презентації, сценарії подкастів, творчі твори тощо. Просто введіть приблизну ідею або схему, і передовий штучний інтелект DupDub створить відшліфований зв’язний текст, готовий до публікації. DupDub пропонує широкий вибір понад 400+ ультрареалістичних людських голосів понад 70 мовами та з акцентами. Потужний механізм перетворення тексту в мовлення може перетворити будь-який написаний сценарій у голос за кадром із природним звучанням, заощаджуючи час і гроші користувачів. Користувачі можуть оживити нерухомі зображення, застосувавши реалістичну мову та емоції. Ця революційна технологія візуального оповідання ідеально підходить для обміну історіями, створення відео та збереження цінних спогадів. DupDub робить редагування відео простим як для початківців, так і для професіоналів. Розумний відеоредактор автоматично генерує субтитри за допомогою транскрипції, перекладає відео понад 40 мовами та забезпечує легке обрізання, об’єднання, ефекти та переходи.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите лише за те, що використовуєте (замість місячної підписки, як ChatGPT Plus) * Ваша бесіда в чаті НЕ використовуватиметься для навчання OpenAI/Claude тощо. * Зручно спілкуватися в чаті з кількома моделями в єдиному інтерфейсі * Насолоджуйтеся професійним розширеним інтерфейсом користувача чату з безліччю функцій * Typing Mind спочатку офлайн і приватний за замовчуванням. Усі ваші дані, повідомлення та ключі API зберігаються локально на вашому пристрої, і ніхто не може їх бачити, крім вас.